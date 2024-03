Melissa Satta a Verissimo | “Con Berrettini non c’è stato l’incastro giusto”

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 24 marzo 2024)non sta vivendo un momento particolarmente sereno. L’ex velina è infatti tornata single dopo la fine della storia con Matteo: una relazione terminata in modo sereno, come ha lei stessa spiegata nel salotto di, ma che l’ha vista vittima di un vero e proprio accanimento mediatico.e l’addio a MatteoPer circa un anno,e Matteosono stati una delle coppie più ammirate e invidiate d’Italia. Il campione di tennis e l’ex velina hanno vissuto la loro relazione sin da subito sotto i riflettori, salvo poi dirsi addio lo scorso febbraio: una rottura sofferta, ma che si è consumata in termini sereni, come ha spiegato proprio la showgirl sarda ...