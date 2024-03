Melevisione | parla Lupo Lucio | fake news su me e Principessa Odessa

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 24 marzo 2024) Chi è nato negli anni 90 ricorderà sicuramente Fata Lina,, Tonio Cartonio, Strega Varana,e tutti gli altri protagonisti del mondo della. Il celebre programma per bambini è andato in onda su Rai Tre e Rai Yoyo dal 1999 al 2015. Dopo la fine della trasmissione hanno iniziato a circolare dellesu alcuni dei volti del fantabosco, in particolare su Danilo Bertazzi (Tonio) e Guido Ruffa ()., lesual lavoro nei film per adulti. Guido Ruffa in una recente intervista rilasciata a Fan Page hato delle...