Medico palpeggiava le pazienti | confermata la condanna

(Di domenica 24 marzo 2024) Siena, 24 marzo 2024 – La Corte di Cassazione ha confermato lain appello nei confronti di un exdell’Inps, 71 anni, di Sinalunga, accusato di violenza sessuale per aver messo le mani addosso, palpeggiandole, ad alcune donne che andavano da lui chiedendo per sé un sostegno da parte dell’istituto o che accompagnavano alla visita un parente in difficoltà. Il dottore, difeso dall’avvocato Alessandro Buonasera, era statoto in primo grado a Siena a 9 anni, con interdizione in perpetuo dai pubblici uffici. Corposo anche il capitolo del risarcimento danni. Dieci i casi (nove le parti civili) al centro del dibattimento nel corso del quale era emerso che le vittime delerano persone psicologicamente deboli, persone con invalidità in famiglia. Chi madre di un bambino fragile, chi con il marito ...