Medici in missione Da Marianna a Sofia L’Africa chiama i giovani brianzoli

(Di domenica 24 marzo 2024) Determinata e curiosa: cosìPettenuzzo, 28 anni di Limbiate, medico, specializzanda in malattie infettive alla Statale di Milano, si appresta a partire per il Sud Sudan. Lavorerà come medico con il Cuamm (Collegio universitario aspirantimissionari), prima Ong in campo sanitario riconosciuta dall’Italia e la più grande organizzazione italiana per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane. È la seconda brianzola che nel giro di pochi giorni annuncia la scelta di lavorare in Africa con il Cuamm. Nei giorni scorsi una specializzanda in Pediatria all’Università degli Studi di Milano Bicocca, originaria di Monza,Zicoia, 29 anni, aveva annunciato di essere pronta a partire per la Tanzania. Da domani per sei mesi,sarà all’Ospedale di Tosamaganga grazie al progetto ...