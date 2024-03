May December | donne allo specchio nel grande noir suburbano di Todd Haynes

(Di domenica 24 marzo 2024) In Maysi muove al confine fra i toni e i generi, dirigendo Natalie Portman e Julianne Moore in un intrigante film sull'ambiguità dei punti di vista. Un'espressione di angosciato stupore si dipinge sul volto di Julianne Moore, inquadrata di profilo mentre apre lo sportello del frigorifero. Lo zoom della macchina da presa e l'irrompere della colonna sonora di Marcelo Zarvos, riadattata dalle musiche composte da Michel Legrand per il film Messaggero d'amore, caricano di enfasi questa breve scena, che culmina nella seguente battuta: "Mi sa che non abbiamo abbastanza hot dog!". Il dissidio fra la tensione costruita in questa manciata di secondi e la banalità del 'dramma' di Gracie Atherton costituisce, già in apertura della pellicola, un esempio emblematico della natura di May. A prima …

