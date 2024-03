Maxi rissa a Macerata | venti persone si affrontano a mazzate Video

(Di domenica 24 marzo 2024), 24 marzo 2024 – Resa dei conti a colpi di spranghe nella notte a). Attorno a mezzanotte esi sono affrontati in via Roma, vicino al bar Nino, due gruppi di egiziani. All'origine della, che ha coinvolto unana di, ci sarebbero delle ruggini legate al lavoro in alcuni cantieri della provincia. I residenti sono stati svegliati dalle urla dei contendenti, per poi assistere a scene far west. I protagonisti dellase le sono date di santa ragione, con colpi di mazze di ferro e di legno. Uno dei contendenti è stato colpito più volte alla testa mentre era a terra. Danneggiate anche due auto e la vetrina del bar Nino. Sul posto carabinieri e 118. Due i feriti soccorsi dal ...

(Adnkronos) – Dalla discussione sul "gruppo whatsapp delle mamme " alla rissa in strada davanti ad un asilo: 7 donne denunciate per rissa dai Carabinieri. È accaduto a Napoli, nel quartiere Scampia.

