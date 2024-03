Masters 1000 Miami | Musetti | “Merito di mio figlio se sono qui | Shelton avversario ostico”

(Di domenica 24 marzo 2024) Lorenzoha commentato – ai microfoni di SuperTennis – il successo nel secondo turno deldicontro Safiullin: “Non ero sicuro di giocare questo torneo. Nonin un grande momento in termini di risultati, ma fuori dal campofelice. Oggi anche in campo c’era la giusta attenzione. E’anche di mioLudovico sequi. Non pensavo potesse nascere con anticipo – continua parlando della nascita prematura che ha permesso al carrarese di partire per la Florida – ed è stata una sorpresa. Ero pronto a cancellarmi dal torneo”. Sulla partita con: “Mi aspetta un, soprattutto sul veloce. Ha un ottimo servizio e sarà importante provare a disinnescarlo. ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Griekspoor , incontro valevole per il terzo turno del Masters 1000 di Miami 2024 (cemento outdoor). L’altoatesino è reduce dalla vittoria in due set ... (sportface)

Continuano le interruzioni per pioggia al Masters 1000 di Miami 2024 , con il match di terzo turno tra Jannik Sinner e Tallon Griekspoor che è stato fermato sul punteggio di 7-5, 3-3 in favore ... (sportface)

Sinner-Griekspoor 5-7, 3-3: l'incontro viene sospeso per pioggia - Jannik Sinner scende in campo per il 3° turno del Masters 1000 di Miami contro l'olandese Tallon Griekspoor. In palio il pass per gli ottavi di finale. I due si erano ...ilmessaggero

Sinner-Griekspoor 5-7, 2-1: Jannik non concede punti e vince il game - Jannik Sinner scende in campo per il 3° turno del Masters 1000 di Miami contro l'olandese Tallon Griekspoor. In palio il pass per gli ottavi di finale. I due si erano ...ilgazzettino

Il danese umiliato dall'ungherese, che ora trova Popyrin (ha eliminato Lehecka). Avanti anche De Minaur, al prossimo turno sfiderà Struff - Il danese umiliato dall'ungherese, che ora trova Popyrin (ha eliminato Lehecka). Avanti anche De Minaur, al prossimo turno sfiderà Struff ...gazzetta