Masters 1000 Miami | Arnaldi | “Shapovalov ostico | dovrò sfruttare i momenti importanti del match”

(Di domenica 24 marzo 2024) C’è Denistra Matteoe il quarto turno aldi. Dopo aver fatto il carico di autostima con la vittoria in due set su Alexander Bublik, l’azzurro ha le idee chiare su quello che dovrà fare: “L’ho affrontato a Parigi, nel mio primo Slam – ricorda – . Questa volta sarà tutto diverso, èe sta tornando ad alti livelli. Per certi versi è simile a Bublik, agioca benissimo poi ha delle pause. Cercherò di fare una partita simile e stare attento adel”, ha detto, come riportato da Supertennis. La fiducia non manca: “Da Acapulco sto giocando bene – ha dichiarato dopo la vittoria su Bublik – , ci sono ...