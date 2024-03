Masters 1000 Miami 2024 | tracollo Rune | il danese eliminato da Maroszan in meno di un’ora

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 24 marzo 2024) Altra sorpresa nel tabellone deldi, che continua a perdere teste di serie contro pronostico. Holgerè stato infattiall’esordio nel secondo turno, con una sconfitta davvero pesante e clamorosa nelle proporzioni. Il numero 6 del seeding infatti è stato travolto con un doppio 6-1 dall’ungherese Fabian, che si è imposto in appena 59 minuti di gioco. Una prestazione a dir poco incolore quella di, che è apparso in evidente difficoltà fin dai primi scambi a tenere il ritmo alto imposto dal giocatore magiaro. Troppi errori per lo scandinavo, mai entrato in partita e alle prese con un momento davvero complicato in questo avvio di stagione. Dopo il secondo turno degli Australian Open, i migliori risultati di ...