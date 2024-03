Masters 1000 Miami 2024 | Sinner-Griekspoor interrotta per pioggia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 24 marzo 2024) Continuano le interruzioni peraldi, con il match di terzo turno tra Jannike Tallonche è stato fermato sul punteggio di 7-5, 3-3 in favore dell’olandese che contro ogni pronostico stava conducendo le danze dopo aver vinto il primo set con merito. Altro stop legato al meteo quindi per l’azzurro, numero due del tabellone di, che nella giornata di venerdì era stato fermato dopo pochi istanti dal via del match contro Vavassori per poi tornare in campo addirittura nella giornata di sabato con il programma che ha subito una brusca frenata. Stavolta ladovrebbe essere passeggera e meno duratura, ma Sportface vi fornirà tutti gli aggiornamenti in tempo ...