Masters 1000 Miami 2024 | avanti Medvedev e Ruud | Shapovalov sorprende Tsitsipas

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 24 marzo 2024) Dopo la pioggia che ha rallentato non poco il programma odierno deldi, il gioco è ripreso con le gare del secondo turno. Tutto facile per la testa di serie numero 3 Daniil, che ha piegato la resistenza di Marton Fucsovics in un’ora e 19 minuti con il punteggio di 6-4 6-2. Il russo affronterà ora il vincente del match tra Flavio Cobolli e Cameron Norrie. Successo anche per Casper, che in tre set ha superato Luca Van Assche dopo un passaggio a vuoto nel secondo parziale. 7-6(5) 1-6 6-1 il punteggio a favore del norvegese numero 8 del ranking, che ora trova sulla sua strada Alejandro Davidovich Fokina, giustiziere in due set 6-3 7-5 della wild card Juncheng Shang. Esce di scena Stefanos, sorpreso nettamente da un ritrovato Denis ...