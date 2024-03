Masters 1000 Miami 2024 | Arnaldi stende in due set un falloso Bublik | al terzo turno c’è Shapovalov

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 24 marzo 2024) Matteoavanza alneldi. Il tennista sanremese ha superato nettamente con il punteggio di 6-4 6-1 uno spento Alexanderin un’ora e 19 minuti di gioco. Prova solida dell’azzurro classe 2001, che è stato cinico a sfruttare le chance concessegli dal suo avversario. In avvio era parso concentrato il kazako, il primo a rompere l’equilibrio e portarsi avanti di un break nel primo set.però è bravo a reagire e a riprendersi il break grazie all’aggressività in risposta e ai doppi falli del suo avversario. Il resto del set scorre veloce fino al 5-4 per l’italiano: quiva in difficoltà e il servizio non lo aiuta. Il numero 3 d’Italia è bravissimo a chiudere a rete ...