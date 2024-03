(Di domenica 24 marzo 2024) Firenze, 24 marzo 2024 - Promuovere lo sport integrato: questo l’obiettivo della kermesse, organizzato da Art4Sport, la onlus diVio Grandis, associazione impegnata nella raccolta fondi per acquistare protesi e ausili sportivi per migliorare la qualità della vita di bambini e adulti con amputazioni. Una giuria composta ds personalità d’eccezione ha decretato i cinque racconti di inclusione vincitori della seconda edizione di, che sono stati raccontati e festeggiati durante l’evento benefico del 21 marzo alla Fabbrica del Vapore di Milano. Una serata per “abbracciare” e includere, celebrare esperienze concrete di innovazione, inclusione e valorizzazione della diversità, allo scopo di proporre un modo diverso di operare, facendo la differenza ogni giorno. Nel ...

Massimo Pieraccini, l’angelo dei trapianti premiato da Bebe Vio ai WEmbrace Awards - Un premio internazionale al fondatore dei Nopc che arriva dopo l’onorificenza conferita dal presidente Mattarella e il Fiorino d’Oro. Pieraccini: “Abbiamo raggiunto il traguardo delle 13mila vite salv ...lanazione

2a edizione di WEmbrace Awards 2024 di Bebe Vio - ART4SPORT ONLUS WEmbrace Awards 2024 Sfera Action conferito al fiorentino Massimo Pieraccini ...infooggi

WEmbrace Awards 2024: grande successo per la serata dedicata alle storie di inclusione che ispirano il mondo - Queste sono App Be MyEyes (SFERA TECHNOLOGY), Massimo Pieraccini - NOPC (SFERA ACTION),Centro Train de Vie (SFERA OTHERS), Insieme a te (SFERA OURSELVES) eTalitha Kum (SFERA THE WORLD). I WEmbrace ...repubblica