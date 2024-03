Massimo D' Alema | Ingannammo la Francia servendo succo di mela al posto del vino bianco

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 24 marzo 2024) «Sono passati tanti anni, ormai si può raccontare», dice sorridendo. Un aneddoto complesso, «un gioco di inganni», in cui il protagonista è il. Marzo 1999. Squilla un telefono a Palazzo Chigi. «Pronto?». Risponde l'allora presidente del ConsiglioD'. È lui a raccontarcelo. «Avevo invitato in Italia il presidente dell’Iran Mohammad Khatami». Un viaggio storico: il primo in Europa di un capo di stato iraniano a vent’anni dalla rivoluzione khomeinista del 1979. Non tutti gli apparati dello Stato accolgono di buon grado la notizia. Ma il presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, tranquillizza D’: «Fai bene, mi dice». Il Quirinale inizia i preparativi per il pranzo a Villa Madama, per protocollo sono loro a doversene occupare. L’ufficio del Cerimoniale cura tutto nei minimi dettagli, entrate, ...