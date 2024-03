Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 24 marzo 2024) Gli uomini di Vladimir Puntin nella notte hanno attaccato 8 regioni dell’Ucraina con 29 missili da crociera X-101-X-555 e 28 droni Shahed. Lo rende noto l’esercito ucraino. Ilha riguardato le regioni a sud, est, nord-est e ovest: Dnipropetrovsk, Kherson, Mykolaiv, Odessa, Sumy, Kiev, Volyn e Leopoli. Le Forzehanno preso di mira in particolare l’Ucraina, l’area più risparmiata dall’operazione speciale di Mosca. Le forze armate dell’Ucraina sostengono che si è trattato del terzo potente bombardamento sul Paese in quattro giorni. Secondo le autorità locali non ci sono state vittime o danni a Kiev, mentre un’importante infrastruttura è stata colpita a Leopoli ed è scoppiato un incendio.