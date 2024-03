Massa Marittima Bellezze antiche e straordinarie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 24 marzo 2024) Citata per la prima volta in un documento del 973 d.C.,ha avuto un grande sviluppo nel periodo medioevale; le miniere di rame, argento e piombo portarono rapidamente ad un’ascesa demografica ed economica della città, che si sviluppò urbanisticamente ed architettonicamente, a formare quel meraviglioso centro storico che oggi ammiriamo. Nella piazza dalla forma irregolare il Duomo è posizionato non in asse, e questo la rende ancora più affascinante; l’ignoto architetto che si confrontò con lo sperone di travertino su cui edificare il grande edificio escogitò uno stratagemma per creare un’illusione ottica e "raddrizzare" la struttura, realizzando gli archi ciechi della facciata romanica di misure diverse, a destra più stretti che a sinistra. E’ scrigno di tesori artistici come l’Arca di San Cerbone di Goro di Gregorio del 1324, il ...