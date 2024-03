Martina Franca | incendio in casa | morta anziana In serata

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di domenica 24 marzo 2024) Una donna di 80 anni, Maria Ruggeri (o Ruggieri) èieri sera per unin. Deceduto anche il cane dell’. Accaduto a, in una zona di palazzine in contrada Giuliani. Verosimile la causa fortuita e specificamente uncausato dall’impianto elettrico di una poltrona.peraltro estintosi autonomamente. Il corpo della donna non presentava segni di ustioni, dunque è da considerarsi certa la morte per le esalazioni. Intervento di vigili del fuoco e carabinieri. Probabile autopsia L'articoloin In ...