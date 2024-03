Marittimo morto a Napoli | Sgambati Uil | la strage va fermata

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 24 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Un’altra vittima, un altro operaioa soli 45 anni mentre era a lavoro, questa è unache va. L’indignazione non basta servono azioni forti, il governo ci ascolti“. Così Giovanni, segretario generale della Uil die Campania, commentando l’ennesima tragedia sul lavoro, questa volta, nel porto di. “Il prossimo 11 aprile – dice – saremo in sciopero perché il mondo del lavoro pretende risposte, pretende azioni adesso. Servono più ispettori, servono controlli, serve frenare le gare al ribasso e i sub appalti. Serve una procura speciale per gli incidenti sul lavoro, per tutelare la vita delle persone. Perché la morte sul lavoro non è semplice fatalità, ma è un vero e proprio omicidio. Fermiamo questa ...