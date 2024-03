Mariti | corteo e presidio | Vogliamo farci un parco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 24 marzo 2024) "Mai più morti sul lavoro e no a un irresponsabile consumo del suolo". Il comitato 16 febbraio, composto dai residenti del quartiere all’indomani delle morti sul lavoro nel cantiere di via, scende di nuovo in piazza. Un altroper chiedere giustizia per la strage di operai, il blocco del cantiere e la conseguente costruzione di unpubblico intitolato ai cinque operai morti nel cantiere per gli abitanti del quartiere al posto del centro commerciale, a memoria per le future generazioni. La partenza è stata dall’Esselunga via di Novoli poi passaggi su via Pertini, via Umberto Maddalena, svoltando a destra su via Carlo del Prete. Dopo il Ponte di Mezzo c’è stata la sostacon i manifestanti che simbolicamente si sono schierati lungo il perimetro del cantiere per testimoniare che quell’area è ...