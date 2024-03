Mario Luzi | la sua ‘Passione’ trasmessa su Radio Vaticana per il Venerdì Santo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 24 marzo 2024) Firenze, 24 marzo 2024 - La Passione di, che raccoglie i versi scritti dal poeta per la Via Crucis presieduta dalPadre Giovanni Paolo II nel 1999, sarà letta da Simon Domenico Migliorini edail 29 marzo,, durante la trasmissione “Indovina chi viene a pranzo”, condotta da Rosario Tronnolone. La prima parte andrà in onda dalle ore 13:30 alle ore 14, la seconda parte dalle ore 14:11 alle ore 14:30. Simon Domenico Migliorini conobbenel mese di gennaio del 2000 quando il grande poeta italiano ha voluto affidargli la sua opera perché ne fosse realizzata una versione teatrale. Ne è nato così uno spettacolo che nel corso degli anni è stato più volte portato ...