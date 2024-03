Marina Berlusconi | rivelati gli ultimi istanti del padre Silvio prima di morire | Ribadì per l' ultima volta il suo amore per gli altri

(Di domenica 24 marzo 2024)si apre e racconta al mondo intero glidi vita del. Il "testamento politico" e le lacrime che descrivono il 12 giugno 2023 come "un giorno che non potrò mai dimenticare. Nemmeno lo voglio", secondo la figlia dell'ex leader di Forza Italia. La

Silvio Berlusconi aveva scritto di suo pugno due domande e risposte, riportate in quattro pagine durante il ricovero al San Raffaele. Come ha rivelato la figlia Marina Berlusconi nella prefazione ... (open.online)

L’ultimo scritto di Silvio Berlusconi: FI il partito del cuore. La figlia Marina condivide il suo “lascito ideale” - Roma, 24 mar. (askanews) – Marina Berlusconi ha condiviso l’ultimo scritto lasciato dal padre Silvio Berlusconi prima di morire, quattro pagine scritte a mano sul suo partito Forza Italia, il “partito ...askanews

Berlusconi: Benigni, 'eredità destinata a durare per anni' - Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Un racconto commovente sull'ultimo atto dell'uomo che ha segnato più di chiunque altro la storia recente del nostro Paese. Un testamento di ideali che fa emergere l'essenz ...lanuovasardegna

Berlusconi: Rotondi, 'in ultima lettera carta valori per tutti partiti centrodestra' - Roma, 24 mar. (Adnkronos) - ‘’Ringrazio Marina Berlusconi per aver condiviso un momento intimo di cui ha colto il valore universale: Silvio Berlusconi,che era anche l’amatissimo presidente d’onore del ...lanuovasardegna