Maria De Filippi condurrebbe il Festival di Sanremo | le sue vecchie parole

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 24 marzo 2024) E se il prossimodilo conducesse…De? In mezzo a questo via vai di nomi letti finora che potrebbero condurre ildinella sua prima edizione post Amadeus nessuno ha mai ipotizzato il nome diDe, ma la conduttrice sarebbe più che disponibile a farlo. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair nel 2020 a domanda diretta: “Lo ha fatto due volte, ma tutti continuano a chiederle di. La lusinga o la innervosisce?“, la conduttrice ha così risposto: “Quando ti chiedono di farlo è come se ti dessero una laurea: se volessero ridarmela, ne sarei contenta“. “Antonella Clerici dice che lo rifarebbe solo se con me? Antonella è carina tutte le volte che lo dice. Abbiamo un buon ...