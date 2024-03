Marc Marquez | “Bagnaia stava soffrendo | lo avrei passato dopo Incidente di gara”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024)e Francescosi sono toccati quando mancavano tre giri al termine del GP del Portogallo, tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito di Portimao. Lo spagnolo ha cercato il sorpasso, il piemontese ha tentato la manovra di risposta sfruttando l’incrocio e proprio in quel frangente è avvenuto il contatto. I due centauri sono finiti nella ghiaia,ando uno zero pesantissimo. Si tratta di ungiudicato didai commissari,che entrambi i piloti sono stati ascoltati al termine della competizione in terra lusitana.ha analizzato l’ai microfoni di Sky: “È stato undi, dove due piloti sono finiti a terra. ...