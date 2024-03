Manutenzione ordinaria e allacci idrici Tutte le deviazioni al traffico della settimana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 24 marzo 2024) PISTOIA Proseguono i lavori pubblici in città tra cantieri legati alla realizzazione, nella zona intorno allo stadio, delle nuove piste ciclabili e i normali interventi delle aziende partecipate per riparazioni o ammodernamenti delle reti di distribuzione. Questa la panoramica per la prossima. Per consentire a Publiacqua una riparazione sulla rete idrica, in via Caduti del lavoro di fronte al civico 4 da domani fino a mercoledì sarà vietato il transito e la sosta e ai residentizona nei tratti non interessati dai lavori mediante l’istituzione temporanea del doppio senso di circolazione. Sempre per una riparazione e ammodernamento dio idrico, in via Francesco Andreini, di fronte al civico 38, sarà vietata la sosta su ambo i lati e ilverrà parzialmente deviato sulla porzione ...