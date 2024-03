Mantova | amara frenata E per i tifosi ’’stadio vietato’’

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 24 marzo 2024) di Luca Marinoni Iltorna dal difficile campo del Trento con un punto, ma l’1-1 finale maturato al Briamasc" non può non venire accompagnato da notevole rammarico per i virgiliani che hanno chiuso il primo tempo in vantaggio 1-0 e con un uomo in più, ma nella ripresa non sono riusciti a reggere al determinato ritorno dei gialloblù. Pareggio che impedisce aldi portarsi a soli quattro punti dalla promozione matematica in serie B. Ma non è tutto. Cinquantadelsono stati fermati ad Aldeno, a pochi chilometri a sud di Trento, e riaccompagnati a casa. Erano diretti allo stadio malgrado la trasferta fosse vietata dal prefetto di Trento Filippo Santarelli. Il divieto non ha comunque fermato ipiù determinati. Ma la Questura di Trento ha disposto una serie di ...