Malore nel viaggio in Thailandia | bimba romana operata d’urgenza per un tumore

(Di domenica 24 marzo 2024) Ilinper una famiglia, papà, mamma e una figlia, si è trasformata nel peggior incubo. Una volta arrivati ladella scuola primaria dl IV Municipio di Roma ha avuto unper il quale è stato necessario il ricovero in ospedale. Alla piccina è stato diagnosticato unper il quale i medici hanno ritenuto indispensabile un intervento chirurgico. La piccola è stata sottoposta a intervento chirurgico– ilcorrieredellacitta.cominper unE così è stato, la bambina è statae sembra che tutto sia andato per il meglio, riporta Adnkronos. Ora, però, ...

malore improvviso per Matteo Berrettini durante l'incontro di Miami Open contro Andy Murray . Il tennista italiano ha accusato un forte giramento di testa, si è piegato su se stesso barcollando ed è ... (ilgiornaleditalia)

Una studentessa di 15 anni è morta stamattina, durante le lezioni in un istituto superiore di Giugliano, molto probabilmente per un malore . Sono stati i carabinieri della stazione di Giugliano ad ... (quotidiano)

La studentessa è deceduta questa mattina durante le lezioni in un istituto superiore di Giugliano. Una studentessa di 15 anni è morta stamattina, durante le lezioni in un istituto superiore di ... (2anews)

Malore nel bosco a Comerio, salvato da soccorso alpino, vigili del fuoco ed elisoccorso - I vigili del fuoco con il personale sanitario hanno trasportato la vittima con un fuoristrada attrezzato alla più vicina piazzola di atterraggio per l'elicottero ...varesenews

Malore nei boschi del Campo dei Fiori: cinquantenne soccorso - L'allarme è scattato intorno alle 11.30 nel territorio di Comerio. L'uomo è stato raggiunto dai soccorritori e per lui è stato disposto il trasporto in ospedale in codice giallo ...varesenoi

Vigliano ha detto addio a Eligio “Claudio” Francescon - Vigliano giovedì ha detto addio a Eligio Francescon, conosciuto come Claudio, morto dopo essere stato colto da un Malore in un parcheggio ...laprovinciadibiella