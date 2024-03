Maldini vuole tentare il bis | Vorrei che la mia Novate continuasse a migliorare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 24 marzo 2024) Il Pd ripropone Daniela(nella foto) come sindaco. L’attuale primo cittadino si ricandida alle amministrative di giugno. Con lei quattro coalizioni. Sala consiliare piena ieri pomeriggio per ascoltare il messaggio che l’attuale sindaco ha voluto dare ai cittadini per la sua ricandidatura nelle liste del Pd, con l’appoggio di quattro liste, Bella, Danielasindaco, Alleanza verdi sinistra e reti civiche e il Partito democratico. "Lavorare insieme è la nostra parola d’ordine la nostra sfida. Sollecitare la partecipazione di tutti i cittadini è la condizione per riuscire in una impresa difficile. Nel nostro programma indichiamo gli strumenti affinché questo non resti un auspicio ma diventi un terreno concreto di impegno. Per questo voglio che orgogliosamentecontinui a ...