Mai escludere niente | l' inquietante ipotesi di Dario Fabbri sull' attentato a Mosca

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) L'e le sue conseguenze, per ovvie ragioni, tengono banco anche in televisione. Se ne parla anche a In altre parole, il programma condotto da Massimo Gramellini il sabato sera su La7, la puntata è quella del 23 marzo. Ospiti in studio la giornalista Cecilia Sala e, esperto di geopolitica. "Scappavano verso i soldati russi", ha commentato Cecilia Sala, mettendo in evidenza il controsenso. Il commando di presuntiri, in fuga verso l'Ucraina, avrebbe trovato i russia strada. E così è stato. E dopo questa riflessione ecco cheavanza l'del complotto dei complotti: un attacco russo contro i propri connazionali. "Qualcuno diceva che questo, specifico subito che non ne ho ...