Mai escludere | attacco russo nel Caucaso improbabile | ma Fabbri avverte

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 24 marzo 2024) "Scappavano verso i soldati russi": questa la ricostruzione offerta da Cecilia Sala a In altre parole sulla fuga degli attentatori di Mosca. In un rimpallo di accuse e di responsabilità tra il Cremlino e Kiev, poco di chiaro emerge sulle dinamiche dell'e sui presunti avvertimenti delle forze di intelligence. Ospite in studio, Darioha confermato quanto detto dalla giornalista sul commando che ha aperto il fuoco al Crocus City Hall: "È vero", ha scandito. L'esperto di geopolitica ha riportato poi un paragone con un'altra pagina di storia: "Qualcuno diceva che questo attentato, specifico subito che non ne ho certezza, ricordi dei bombardamenti che negli anni Novanta che i servizi russi fecero da soli contro alcuni condomini a Mosca che poi giustificarono la seconda guerra di Cecenia". "Tuttavia, in questo caso, pensare a un ...