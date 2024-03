Maddalena Corvaglia rompe il silenzio sulla separazione da Stef Burns | “È stato allucinante Voleva impormi cose pazze | l’avrei strozzato”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024)è tornata in tv con Pechino Express, ma la sua vita è molto diversa da quella di qualche anno fa. L’ex velina di Striscia la Notizia ha infatti lasciato l’Italia e si è trasferita a Palma di Maiorca con la figlia Jamie, nata dal matrimonio con il chitarrista. “Mi sono trasferita a Palma di Maiorca per tanti motivi”, ha raccontatoin un’intervista a Il Messaggero. “A Milano dopo il covid la sicurezza è peggiorata e i rapporti sociali si sono incattiviti. Mi sono chiesto se davvero volevo fare crescere in quel clima mia figlia e mi sono data subito una risposta: no. Quindi siamo partite”. La scelta di lasciare Milano inizialmente non era stata condivisa da, che poi ha cambiato idea: “Si è fidato di me, adesso appena può viene a trovarci, da ...