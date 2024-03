Macron | deportazione Gaza?Crimine guerra

(Di domenica 24 marzo 2024) 20.15 "Qualsiasi trasferimento forzato della popolazione di Rafah costituirebbe un crimine di". E' l'allerta del presidentea Netanyahu.Durante un colloquio telefonico con il capo del governo israeliano il leader francese ha inoltre ribadito il suo appello per "un cessate il fuoco immediato e duraturo a Gaza" e "ha condannato fermamente gli ultimi annunci israeliani sulla colonizzazione".Venerdì Israele aveva comunicato la confisca di 800 ettari di terreno nella Cisgiordania per costruire nuovi insediamenti.

Putin, la mappa degli alleati: a maggio in Cina da Xi, l'India e il Venezuela si congratulano. Lo zar è tutt'altro che isolato - La Pechino di Xi Jinping esalta la vittoria di Putin con un articolo sul quotidiano del Partito comunista cinese, Global Times. Il leader indiano, Narendra Modi, si congratula con lo Zar.ilmessaggero

Il genero di Trump pensa al “grande valore immobiliare del lungomare di Gaza”. E auspica una deportazione di palestinesi nel Negev - Jared Kushner, genero ed ex consigliere di Donald Trump, dà il suo personale consiglio a Israele: “Il lungomare di Gaza ha un grande valore immobiliare“. Mentre la Striscia viene devastata dai bombard ...ilfattoquotidiano

"Siamo entrati in un film dell'orrore": la vita dei medici ucraini in un ospedale a Dnipro - L'ospedale Mechnikov di Dnipro ha visto passare per le sue corsie ventimila feriti ucraini dall'inizio della guerra ...it.euronews