Ma che fine hanno fatto i programmi?

(Di domenica 24 marzo 2024) Firenze, 24 marzo 2024 – Due mesi e mezzo alle elezioni amministrative e alle Europee. Alzi la mano se qualche elettore dei nostri territori conosce almeno qualche idea dei prossimi candidati. E’ un problema rilevante. Perché la politica è sempre più avvitata su sé stessa (a trovare alleanze, a salvare poltrone, a porre veti, a far prevalere una corrente sull’altra all’interno di partiti sempre più deboli). E perché così facendo l’astensionismo non è più un rischio né una tendenza, ma una tristissima realtà. Anche in regioni come la Toscana e l’Umbria in cui la partecipazione è stata un valore radicato nel tempo. Adesso gli analisti delle tornate elettorali esultano se ai seggi va poco più della metà degli aventi diritto (Sardegna e Abruzzoconfermato questa realtà). Cari politici che avete scelto di scendere in campo per le elezioni, avete poco tempo per ...