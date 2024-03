Lutto nel mondo del calcio | addio a Manuel Ruiz de Lopera

(Di domenica 24 marzo 2024)neldelspagnolo. Gli iberici piangono la scomparsa dide, patron e presidente del Betis tra il 1992 e il 2010.deè deceduto all’età di 79 anni: nei giorni scorsi era stato ricoverato per problemi allo stomaco legati a una diverticolite. Durante la sua gestione il Betis ha ottenuto diverse qualificazioni europee, tra cui una storica in Champions nel 2005, e una Coppa del Re. L'articoloWeb.

I funerali di Enzo del ragazzo 24enne nella Parrocchia Santa Maria della Natività, in piazza Giovanni XXIII, in forma riservata. Il dolore di familiari, amici e conoscenti.Continua a leggere (fanpage)

Tragedia nel mondo del calcio . A soli 24 anni è venuto a mancare Guillermo Denis Beltràn , calciatore 24enne del Real Santa Cruz, club della prima divisione boliviana. Fatale, per l’esterno offensivo ... (dailynews24)

Russia in Lutto per la strage di Mosca: accertati 133 morti. E Putin promette vendetta - Memoriali spontanei in tutto il Paese. Sale a 152 il numero delle persone ferite. 11 arresti, tra loro 4 "terroristi" bloccati nella regione di Bryansk vicino al confine ucraino.ilcorrieredelgiorno

Addio a Laurent de Brunhoff, il papà di Babar - Di GIULIA ZIINO Scomparso a 98 anni il figlio del creatore del mitico elefantino. Rese la creatura paterna un’icona globale e la disegnò fino al 2017. Le sue storie tradotte in 18 lingue L’elefantino… ...informazione

Lutto nazionale in Russia, le vittime sono 133. Putin promette vendetta - AGI - La Russia osserva una giornata di Lutto nazionale dopo il massacro in una sala da concerto a Mosca, l'attacco più mortale sul suolo europeo rivendicato dal gruppo jihadista dello Stato islamico, ...msn