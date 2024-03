L’Università degli studi di Bergamo piace In un decennio studenti in crescita del 40%

(Di domenica 24 marzo 2024)indel 40% negli ultimi 10 anni aldi. Se i dati sugli ultimi tre anni accademici, pubblicati dal Ministero delper quanto riguarda le immatricolazioni, evidenziano un andamento altalenante (4009 matricole nel 2021/22, 4226 nel 2022/23, 3564 nel 2023/24 a, con un calo complessivo a livello regionale), il trend di lungo periodo è incostante. "Non è sempre possibile fare un confronto sui numeri assoluti tra un anno e l’altro – spiega Elena Gotti (foto), dirigente area didattica e servizi aglideldi– perché a volte ci sono delle scelte dell’ateneo di circoscrivere il numero ...

Milano , 20 mar. (Adnkronos) – Un?abitazione vicina alla sede del corso di studio, preferibilmente a Milano , ma a costi più accessibili. Per il 77,5 per cento degli studenti la meta preferita rimane ... (calcioweb.eu)

Milano , 20 mar. (Adnkronos) - Un'abitazione vicina alla sede del corso di studio, preferibilmente a Milano , ma a costi più accessibili. Per il 77,5 per cento degli studenti la meta preferita rimane ... (liberoquotidiano)

Milano , 20 mar. (Adnkronos) - Un'abitazione vicina alla sede del corso di studio, preferibilmente a Milano , ma a costi più accessibili. Per il 77,5 per cento degli studenti la meta preferita rimane ... (iltempo)

Ryzhenkov: "Tre mesi per sbloccare l'acciaieria a Piombino. E studiamo il dossier Ilva": "Capisco le preoccupazioni degli acciaieri italiani ma a guardare ... ma come ho detto prima l'acciaieria di Piombino sarà rifornita ... E' vero che volete avviare una collaborazione tra l'Università di ...

Pie donne, credenti e femministe L'onda che cambierà l'Islam: ... mettendo in discussione l'autenticità di alcune tradizioni ... afroamericana, convertitasi all'islam: docente all'università del ... ma non degli uomini. E dopo di lei altre sono arrivate.