Lunano soffre ma vince Decide la classe di Borsoi

(Di domenica 24 marzo 2024) 2 USAV PISAURUM 1 : Gallinetta, Bosoi, Micheli, Baldelli, Liera, Bracci, Pagliardini (39’st Schiaratura), Portogallo (31’st Seck), Zazzeroni, Mancini N. (33’st Galletti), Gianotti (23’st Filippini). All. Renzi USAV PISAURUM: Taurisano, Ceramicola, Furlani (22’st Tato), Furiassi, Vagnini, Samba (1’st Angelini), Ricci, Castellano, Battisti, Barbieri, Amadei (26’st Hyka). All.: Barattini Arbitro: Raiola di Jesi. Reti: 44’pt Pagliardini, 45’pt Amadei, 14’st Bosoi Note: espulso Angelini al 16’st Partita che si accende subito con gli ospiti che reclamano un rigore per un intervento con il braccio di Portogallo, ma il pallone colpisce prima la coscia del capitano biancoverde; l’arbitro è ben posizionato e lascia proseguire. I locali, dopo i primi minuti di sbandamento, si riassestano e iniziano a comandare la partita, senza tuttavia riuscire a trovare la rete: ci va ...