Lumezzane | tre reti per uscire dalla crisi

(Di domenica 24 marzo 2024)3 Virtus verona 1 Primo tempo: 1-1(4-3-3) Filigheddu 6; Regazzetti 6, Pisano 6,5, Dalmazzi 6, Moscati 6,5; Calì 6,5, Pesce 6, Ilari 6,5; Spini 6, Capelli 6 (42’ st Basso Ricci sv), Iori 6 (31’ st Poledri 6). All: Franzini 6,5. VIRTUS VERONA (3-5-2): Sibi 6; Cabianca 6,5, Ruggero 6,5, Ntube 6; Daffara 6 (21’ st Gomez 6), Metlika 6 (33’ st Begheldo 6), Demirovic 6, Vesentini 6 (21’ st Zigoni 6), Manfrin 6; Nalini 6,5, Danti 6 (33’ st Toffanin 6). All: Fresco 6. Arbitro Rispoli di Locri 6. Marcatori: 8’ pt Ilari; 26’ pt Cabianca; 8’ st Moscati; 39’ st Calì.

