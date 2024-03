Luc Merenda su Alain Delon | senza filtri | “Non mi è mai piaciuto”

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di domenica 24 marzo 2024) L’attore francese Luc, 81 anni a settembre, considerato uno dei simboli del cinema di genere anni ’70, non ha mai fatto mistero di non stimare il collegae va detto che anche con altre star dell’epoca non è stato molto tenero. Tuttavia,ha smentito di odiare, come aveva titolato un giornalista, tempo fa, ma ha spiegato che nonostante il collega fosse un attore di talento, molto amato dalle donne, era estremamente sgradevole sotto il profilo umano. Del resto, come ebbe a ribadire lo stesso Luc a Rolling Stone, “Si può essere una starl’obbligo di essere uno stronzo” Lucoggi“Il titolista aveva esagerato” – spiegòa proposito del titolo de La Stampa che riportava “Odio” – “Si ...