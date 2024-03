Loro molto più in palla di noi Hanno meritato di vincere

(Di domenica 24 marzo 2024) È scuro in volto mister Mauro Antonioli dopo la pesante sconfitta allo stadio Biavati, al cospetto di un Corticella divenuto la bestia nera dei galletti. "Un risultatoper i padroni di casa – ammette onestamente l’allenatore dei galletti –, il Corticella hadiampiamente dimostrandosi sicuramente più indi noi". Dopo un ko così netto il mister spende, poi, due parole sui tifosi: "Mi dispiaceper i nostri tifosi che sono venuti sin qua per supportarci e anche per la società. Ai ragazzi, comunque, non posso rimproverare nulla perché l’impegno c’è stato anche oggi come sempre. Siamo incappati in una giornata storta e, dopo una partita così, dobbiamo fare i complimenti agli avversari". L’allenatore biancorosso non accampa scuse: "I nostri avversari arrivavano sempre ...

Ferguson , protagonista oggi in Atalanta-Bologna per il gol realizzato per l’1-2, su Sky Sport ha parlato anche della prossima sfida contro l’Inter . PROSSIMA SFIDA – Lewis Ferguson dopo aver battuto ... (inter-news)

Marigliano, la Tya vince contro il Cus Bari 3-2. - MARIGLIANO - Finalmente la Tya torna alla vittoria tra le mura amiche, superando in 5 set il Cus Bari, al termine di una partita molto combattuta e sofferta. Partono bene i ragazzi di Mister Di ...marigliano

"In ospedale molti sgambettamenti in vestaglia...". Re Carlo vicino a Kate Middleton durante il Loro ricovero - Il rapporto tra Re Carlo e Kate Middleton “C'è un rapporto molto forte tra le Loro maestà e i Gallesi. Sono molto vicini, ancora di più in questo momento”, ha rivelato una fonte reale di alto livello ...ilgiornale

Attentato a Mosca, Joshua Landis: “Usa e Russia devono tornare a parlarsi, è pur sempre un attacco Isis in Europa” - NEW YORK – «L’attacco di Mosca ha scioccato il mondo: credevamo che l’Isis fosse sconfitto e invece è ancora vitale, non solo a livello regionale in Africa e in Afghanistan ma evidentemente capace di ...repubblica