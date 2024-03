L' ora della terra del Wwf | luci spente per il pianeta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Ieri, alle 20:30, milioni di persone in tutto il mondo si sono riunite per il diciottesimo anno di Earth Hour, la mobilitazione globale del Wwf per proteggere natura e clima. Circa un milione e mezzo di ore sono state donate al nostrodai cittadini in oltre 180 Paesi e territori, rendendola l'ora più importante per lafino ad oggi. "L'Oradi quest'anno ha acceso un faro di speranza in un mondo sempre più diviso, riunendo quante più persone possibili in un movimento a favorelotta alla crisi climatica e la tutela delnostra salute, mostrando che l'ambientalismo può essere accessibile, divertente e significativo", afferma Kirsten Schuijt, direttrice generale del WWF Internazionale. Fra i monumenti sono state ...