L’Onu accusata da Israele di antisemitismo Guterres | a Gaza “incubo incessante”

(Di domenica 24 marzo 2024) Israel Katz, il ministro degli Esteri di, ha recentemente lanciato un’accusa dicontro l’Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu). Secondo Katz,, sotto la guida del Segretario Generale Antonio, si è trasformata in un’istituzione che protegge e promuove i terroristi, mostrando un atteggiamento antisemita e anti-israeliano.ha fatto una visita al passaggio di Rafah, situato sul lato egiziano. Durante la sua visita, ha criticatoper la situazione umanitaria a, ma non ha condannato i terroristi di Hamas-ISIS che, secondo Katz, stanno depredando gli aiuti umanitari. Inoltre,non ha condannato l’Unrwa, l’agenzia delper i rifugiati, che Katz sostiene stia collaborando ...

