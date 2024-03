Lombardia è Ricerca 2024 | 1 milione per la scoperta più innovativa

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 24 marzo 2024) La Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Università,e Innovazione, Alessandro Fermi, ha approvato il regolamento dell’edizionedel Premio Internazionale ‘’, dedicata alle Scienze della Vita. Sarà possibile inviare le candidature dal 25 marzo. ‘’, un premio per valorizzare il talento “. Un dato di fatto – ha spiegato Fermi – reso ancora più tangibile nella nostra Regione dall’attribuzione annuale del premio internazionale ‘’. Il riconoscimento è stato istituito per valorizzare pubblicamente l’impegno e il talento di persone che, tramite le proprie ricerche, scoperte e invenzioni, siano in grado di apportare un ...