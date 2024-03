Lobotka | voci insistenti da Barcellona

(Di domenica 24 marzo 2024) Stan, centrocampista del Napoli, è da qualche giorno al centro didi mercato. Già prima della gara contro ilin Champions League ci furono le lodi di Xavi. Lobo, nei due match degli ottavi, poi, ha fatto a sua volta vedere le sue innegabili qualità di regista e metronomo. Anche in una stagione buia, lui ha acceso ogni tanto la luce. Il presidente dei blaugrana, poi, è uscito allo scoperto, affermando che lo slovacco sarà uno degli obiettivi del mercato estivo. Oggi “El Mundo Deportivo” ha scritto sul centrocampista: “Vuole giocare nel Barça, lo ha rivelato nelle ultime ore. Il suo agente, Branislav Jarusek, ha approfittato dei complimenti dell’allenatore per discuterne con Deco (ds del).“alpotrebbe essere un’ipotesi, ma diversi ...

