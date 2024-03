Lobotka | il Napoli fissa il prezzo | quando sarà deciso il futuro

(Di domenica 24 marzo 2024) Dopo le news sul possibile affondo del Barcellona per, ecco arrivare la risposta delto ildel centrocampista slovacco. Lo scorso pomeriggio targato SSCè stato scombussolato da alcune news di mercato provenienti dalla Spagna. In particolare, nel corso di un’intervista rilasciata a Mundo Deportivo, il presidente del Barcellona Joan Laporta ha dichiarato di voler puntare super la prossima stagione, e che Deco sarebbe già al lavoro sulla questione. Non la migliore delle notizie, quindi, per la compagine azzurra, intervenuta nell’immediato con manovre di difesa. Alto il muro innalzato dal, come dichiarato appunto dal quotidiano.al Barcellona, le cifre richieste dalPrima ...

