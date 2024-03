Lo sconcerto di Gasparri su Emiliano | Allucinante È la conferma degli intrecci

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 24 marzo 2024) Non si placano le polemiche a Bari. A far discutere è l'aneddoto raccontato dal presidente della Regione Puglia, Michele, nel corso della manifestazione a sostegno del sindaco Antonio Decaro, che si è svolta nel capoluogo pugliese. Il governatore ha raccontato un episodio - immortalato nel video andato in diretta sui social durante la manifestazione - che risale al periodo in cui lui stesso era sindaco e Decaro era assessore, impegnato nella realizzazione della Ztl a Bari vecchia. "È cominciata così l'antimafia di Antonio De Caro. Bussa alla porta, entra bianco come un cencio. Mi dice: 'Sono stato a piazza San Pietro, e uno mi ha messo una pistola dietro la schiena. Lo presi e andammo a casa della sorella di Antonio Capriati, che era il boss di quel quartiere e gli andai a dire: 'Vedi questo ingegnere, che era assessore mio, deve lavorare perché qui c'è il ...