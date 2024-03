Lo preparo con mele | yogurt e mirtilli Non uso farina

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di domenica 24 marzo 2024) Plumcake con fiocchi d’avena,Quando ho voglia di mangiare un dolce leggeroquesto plumcake con fiocchi d’avena,. Aggiungendo anche iquesta torta diventa praticamente irresistibile anche se leggera e facilissima da preparare. Per rendere tutto ancora più semplice c’è la videoricetta alla fine della pagina. Plumcake con fiocchi d’avena,: ingredienti e preparazione. Preparare l’impasto di questo dolce è facile come bere un bicchiere d’acqua. Mi bastano solo 5 minuti e dopo posso infornare. Questa torta fatta in casa anche se leggera è morbida e deliziosa. Bisogna assolutamente assaggiarla! Gli ingredienti che uso sono: 240 ml di acqua ...