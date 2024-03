Lo feriscono alla mano per rubargli il telefono cellulare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 24 marzo 2024) Accoltellato peril. È successo nella notte tra venerdì e ieri in piazza Vittorio Veneto. Vittima dell’aggressione un uomo, 27 anni, originario del Gambia. Il 27enne, però, ha chiamato i soccorsi solo ieri mattina. I carabinieri della Compagnia di Perugia sono intervenuti in piazza Vittorio Veneto dove, appunto, era stato segnalato al numero unico di emergenza 112 un presunto accoltellamento. È arrivato anche il personale medico del 118 che ha provveduto a prestare tutte le cure del caso al 27enne. Il giovane, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, è stato identificato dai militari che hanno anche raccolto il suo racconto. L’uomo ha riferito di una aggressione in centro nel corso della quale sarebbe stato ferito a una, con un’arma da taglio, peril ...