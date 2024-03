LIVE Sinner-Griekspoor | ATP Miami 2024 in DIRETTA | terminato il primo set nel match che precede l’azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.00 Marozsan ha conquistato ilset contro Rune per 6-1. Ricordiamo che al termine di questa partita entreranno in campo. 18.16 È appenailincontro sul centrale di. Coco Gauff ha sconfitto Oceane Dodin con il punteggio di 6-4, 6-0. Entreranno ora in campo Fabian Marozsan e Holger Rune, che precedono iltra. 18.14 Buonasera amici e amiche di OA Sport e bentornati allatestuale dell’incontro tra Jannike Tallon, terzo turno dell’ATP Master 1000 di...