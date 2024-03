LIVE Sinner-Griekspoor 5-7 | 5-4 | ATP Miami 2024 in DIRETTA | l’olandese serve per rimanere nel secondo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIn questo setha vinto il 75% dei punti con la prima, entrata il 74% delle volte, ed il 57% con la secona. 5-4 Gioco: ace, l’ottavo del match dell’azzurro. 40-15ha tenuto benissimo lo scambio sulla diagonale del rovescio, giocando con grane profondità. L’azzurro colpisce male il dritto in contro balzo e si offre all’accelerazione delche termina in corridoio. 30-15 Ace, il settimo della partita dell’azzurro, che ha pizzicato la riga con la prima in slice. 15-15 Termina a metà rete il rovescio di, che era riuscito ad inizio scambio a prendere in mano il controllo. Seconda 0-15va fuori tempo con il rovescio, colpendolo male e spedendolo in corridoio. 4-4 ...