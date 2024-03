LIVE Sinner-Griekspoor 5-7 | 3-2 | ATP Miami 2024 in DIRETTA | grande equilibrio nel secondo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIn questa partitasta giocando benissimo, mostrando un tennis di altissima qualità. L’olandese ha messo a segno 16 vincenti al netto di soli 3 errori non forzati. 3-2 Gioco: prima al centro vincente per l’italiano 40-0 Si spegne sotto il nastro il rovescio lungolinea di. 30-0 Ace, il quinto della partita per l’italiano. 15-0 Si stampa sul nastro il rovescio dell’olandese, che aveva trovato un’ottima risposta. 2-2 Gioco: il back dell’azzurro si impenna e termina lungo. 40-30 Questa volta termina in corridoio il dritto giocato in corsa da. Bravoad aprire bene il campo facendo muovere l’olandese. 40-15stecca la risposta di rovescio ...