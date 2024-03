LIVE Sinner-Griekspoor 5-7 | 0-0 | ATP Miami 2024 in DIRETTA | l’olandese vince il primo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASeconda 40-30 Grandissima prima in slice ad uscire. 30-30 CHE BRIVIDO!! Palla corta in contropiede dell’azzurro, che sorprende totalmente l’avversario. Seconda 15-30 Termina di poco in corridoio il cross di dritto del, che aveva trovato un’altra ottima risposta. 0-30 Grandissima risposta di, che impatta benissimo il rovescio e va a segno con il lungolinea. 0-15 Termina in corridoio il rovescio dell’azzurro. Importante resettare subito e dimenticare quanto successo negli ultimi minuti. Al servizio JannikSECONDO SET Quest’oggiè più falloso del solito, specialmente con il dritto dal centro del campo. In questo setha vinto l’86% dei punti con la prima, entrata il 79% delle volte, ed il ...